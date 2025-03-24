За словами віцепрезидента США, люди критикують Віткоффа, адже зляться на нього нібито через його успіх.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що спецпредставник президента Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф "неймовірно" справляється зі своїми обов'язками. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

"Стів Віткофф - чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу. Люди, які критикують його, зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали поразки протягом 40 років", - зазначив Венс.

За його словами, велика частина дипломатії зводиться до вміння: "не бути ідіотом".

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Скандальні заяви Віткоффа

Як писав УНІАН, посланець Трампа заплутався в назвах окупованих територій України. Він сказав, що найбільша проблема у війні в Україні - "це так звані чотири регіони... Донбас, Крим, Луганськ... і є ще два".

У виданні The Telegraph написали, що нездатність Віткоффа запам'ятати назви територій була сприйнята критиками як доказ того, що адміністрація Трампа не може розібратися в переговорах між Україною і Росією.

Крім того, політик наголосив, що на окупованих територіях відбулися референдуми, "на яких переважна більшість людей вказали, що хочуть перебувати під владою Росії".

"Віткофф навіть не може згадати назви українських областей, які хоче Путін... Він посилається на фіктивне голосування, організоване ФСБ, як на "доказ" того, що люди в цих регіонах хочуть приєднатися до Росії... Глибоко турбує те, що той, хто має бути нейтральним переговірником між двома країнами, що воюють, встає на бік агресора і поширює його пропаганду", - наголосив один з критиків.

Водночас український депутат Олександр Мережко заявив, що Трамп має звільнити Віткоффа за скандальні заяви про Україну. За його словами, американський дипломат просто повторює путінську пропаганду. Мережко додав, що "президент Трамп повинен зробити дуже серйозні кроки - він повинен спростувати ці заяви, тому що вони небезпечні".

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