Дитячий фонд організації б'є на сполох через голод і ймовірний "вибух дитячої смертності" в Сомалі.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) заявив, що світ має припинити концентруватися виключно на війні в Україні, щоб запобігти масовому голоду в Сомалі.

"Якщо світ не відволічеться від війни в Україні і не почне діяти негайно, на Африканському Розі ось-ось відбудеться вибух дитячої смертності", - цитує Reuters заступницю регіонального директора ЮНІСЕФ Ранію Дагаш.

На Африканському Розі не було вже чотирьох сезонів дощів поспіль. Це найсильніша посуха за більш ніж 40 років, і п'ятий сезон у жовтні-грудні також, ймовірно, не відбудеться.

Зазначається, що посуха в поєднанні з глобальним зростанням цін на продовольство і паливо, викликаним війною в Україні, вдарила по мільйонах людей на всьому континенті, зробивши основні харчові продукти недоступними для бідних сімей і знищивши врожай та домашню худобу.

За словами Дагаш, у Сомалі 386 000 дітей терміново потребують лікування від небезпечного для життя недоїдання, і ця кількість уже перевищує 340 000 дітей, які потребували лікування у 2011 році, коли голод забрав життя сотень тисяч людей. При цьому донорське фінансування було щедрим, проте його недостатньо для необхідних 250 мільйонів доларів.

"У нас є тільки третина того, що нам потрібно в цьому році. Ми закликаємо міжнародне співтовариство на чолі з Великою сімкою, яка зустрінеться в Німеччині через кілька тижнів, виділити нове додаткове фінансування для порятунку життів", - сказала заступниця регіонального директора дитячого фонду ООН.

Представник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН в Сомалі Етьєн Петершмітт розповів, що мільйони людей недоїдають, а 213 000 людей відчувають крайню нестачу продовольства. За його словами, посуха висушила пасовища, призвела до зростання цін на харчові продукти та воду. Близько 3 мільйонів голів худоби загинули, починаючи з минулого року, через посуху і хвороби.

Сомалі "перебуває на межі руйнівного і повсюдного голоду, голодування та смерті", сказав він, додавши, що це "ідеальний шторм для масового голоду, якщо не вжити заходів зараз".

Як повідомляв УНІАН, дані створеної під егідою генсекретаря ООН групи з реагування на глобальні продовольчу, енергетичну і фінансову кризи свідчать про те, що за три місяці з початку війни в Україні близько 1,6 мільярда людей зіткнулися з кризою.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликає припинити насильство і почати переговори.

За даними ЮНІСЕФ, станом на квітень в Україні через війну недоїдали близько 1,6 мільйона дітей.

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