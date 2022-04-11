Усього за шість тижнів війни Росії проти України майже дві третини всіх українських дітей були змушені покинути свої домівки.

В Україні через війну недоїдає близько 1,6 мільйона дітей, це половина з тих, хто залишився вдома.

Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок директор програм надзвичайних програм ЮНІСЕФ Мануель Фонтейн, пише CNN.

"В Україні піддаються атакам діти, сім'ї, громади. Із 3,2 млн дітей близько половини недоїдає. Атаки на системи водопостачання та енергозабезпечення залишили 1,4 млн осіб без доступу до води на території України, ще 4,6 млн осіб мають лише обмежений доступ", - сказав Фонтейн.

Фонтейн додав, що ситуація в Україні ще гірша в Маріуполі та Херсоні, "де діти та їхні сім'ї тижнями сидять без водопостачання та каналізації, без регулярних поставок їжі та медичного обслуговування. Вони ховаються в своїх будинках і під землею, чекаючи, коли закінчаться бомбардування і насильство".

Він уточнив, що всього за шість тижнів війни Росії проти України майже дві третини всіх українських дітей були змушені покинути свої домівки. Вони були змушені залишити все: свої будинки, школи і часто членів своїх сімей.

"Закриття шкіл по всій країні впливає на навчання і майбутнє 5,7 мільйона дітей шкільного віку і 1,5 мільйона студентів вищих навчальних закладів. На Донбасі ціле покоління дітей вже стало свідком того, як їхнє життя і освіта перекинулися з ніг на голову за останні вісім років війни", - сказав Фонтейн.

Представник ЮНІСЕФ також висловив стурбованість через наявність "вибухонебезпечних наслідків війни", які можуть стати причиною смерті або травм у дітей, а також перешкоджати дітям здобувати освіту по всій країні.

Як повідомляв УНІАН, в Організації Об'єднаних Націй за час війни вже зафіксували понад 1,8 тисячі загиблих серед цивільного населення. Зокрема, серед 1 тис. 842 загиблих: 474 чоловіки, 301 жінка, 28 дівчаток і 50 хлопчиків, а також 70 дітей і 919 дорослих, стать яких ще не вдалося встановити.

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