Такі цифри названі через три місяці після початку війни.

Через три місяці з початку війни в Україні близько 1,6 мільярда людей зіткнулися з кризою.

Про це свідчать дані створеної під егідою генсекретаря ООН групи з реагування на глобальні продовольчу, енергетичну та фінансову кризи.

Відзначається, що після декількох місяців війни світ зіткнувся з кризою, що посилюється, яка торкнулася життя і засобів людей.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликає припинити насильство і почати переговори.

Нагадаємо, комісія ООН приїде в Україну для розслідування військових злочинів РФ. Незалежна міжнародна комісія організації Об'єднаних Націй з розслідування порушень в Україні є органом, уповноваженим Радою з прав людини ООН. Свою першу місію в країну вони здійснять в період з 7 до 16 червня 2022 року.

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