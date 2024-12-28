Про реальні наслідки цих ударів поки що інформації немає.

Сили Талібану, які контролюють Афганістан, здійснили напад на прикордонні райони сусіднього Пакистану. Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони Афганістану, підконтрольне талібам, прямо не говорячи про Пакистан, стверджує, що удари були завдані "поза "гіпотетичною лінією" - офіційним кордоном між країнами, який таліби не визнають.

"Кілька пунктів за гіпотетичною лінією, які слугували центрами та схованками для зловмисників та їхніх прихильників, які організовували та координували атаки в Афганістані, були обстріляні у відповідь з південно-східного напрямку країни", – йдеться у заяві.

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Відповідаючи на запитання, чи йдеться у заяві про Пакистан, речник міністерства Енаятулла Ховаразмі сказав: "Ми не вважаємо це територією Пакистану, тому ми не можемо підтвердити територію, але вона була з іншого боку гіпотетичної лінії".

Жодних подробиць про жертви чи конкретні райони ураження не повідомляється. Служба зв'язків із громадськістю пакистанських військових і речник Міністерства закордонних справ не відповіли на запити про коментарі.

Раніше цього тижня таліби погрожували вжити заходів у відповідь на повітряні удари з боку Пакистану, в результаті яких, за їхніми словами, загинули мирні жителі. Ісламабад заявив, що націлився на схованки ісламістських бойовиків уздовж кордону.

Як зазначає Reuters, у Пакистану і Афганістану досить напружені стосунки. Пакистан стверджує, що кілька атак бойовиків, які сталися на його території, були здійснені з афганської землі. Таліби ці звинувачення відкидають.

Ситуація в Афганістані: останні новини

Як писав УНІАН, Талібан хоче привабити більше туристів до Афганістану. Для цього у Кабулі навіть створили спеціалізований освітній заклад, що навчатиме афганців тонкощам туристичного бізнесу. Це при тому, що жінкам в Афганістані зараз заборонено відвідувати національні парки.

Також ми розповідали, що таліби вкрали 1,2 мільйона доларів з російського літака, який розбився в Афганістані на початку року. На борту літака, який летів транзитом через повітряний простір Афганістану, перебував російський бізнесмен із Ростовської області, відомий як "король ринків", Анатолій Євсюков та його дружина Ганна, а також чотири члени екіпажу.

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