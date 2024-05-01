Одна з головних проблем для талібів – як взаємодіяти з іноземними жінками-туристками.

Щороку Афганістан відвідують тисячі іноземних туристів – Талібан хоче більшого. Для приваблення іноземних мандрівників у Кабулі навіть створили спеціалізований освітній заклад, що навчатиме афганців тонкощам туристичного бізнесу. Так, це той самий Афганістан, де жінкам заборонено відвідувати національні парки.

Як пише The Independent, на першому курсі з туризму, керованому Талібаном, навчаються близько 30 чоловіків – афганським жінкам заборонено вчитися після шостого класу. І саме багато в чому через їхні обмеження щодо жінок і дівчаток Афганістан є ізгоєм на світовій арені. На додачу до цього економіка країни зазнає серйозних труднощів, там погана інфраструктура і процвітає бідність.

Проте іноземці відвідують країну, натхнені зниженням рівня насильства, розширенням авіасполучення і можливістю похвалитися відпочинком у незвичайному місці. Так, якщо 2021 року Афганістан відвідали 691 іноземний турист, то 2022 року ця цифра зросла до 2300 осіб, а 2024 року їх було вже 7 тисяч.

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Як розповів голова Управління туризму в Кабулі Мохаммад Саїд, найбільшим постачальником іноземних туристів до країни є Китай через його близькість і велике населення. Афганістан також має переваги перед деякими зі своїх сусідів.

"Вони сказали мені, що не хочуть їхати до Пакистану, бо там небезпечно і на них нападають. Японці мені теж це сказали. Це добре для нас", – сказав Саїд.

Однак іноземці, які бажають відвідати Афганістан, стикаються з низкою проблем. Отримати візу туди складно і дорого, оскільки багато країн розірвали зв'язки з Афганістаном після приходу Талібану до влади, і жодна країна не визнає їх законними правителями країни. Посольства Афганістану або закрилися, або призупинили свою діяльність.

Щоб вирішити цю проблему, таліби хочуть видавати візи туристам після прибуття, але налагодження цього процесу може зайняти роки. Також існують проблеми з дорожньою мережею, яка в деяких частинах країни наполовину заасфальтована або взагалі відсутня, а авіакомпанії здебільшого уникають повітряного простору Афганістану.

Через столицю Кабул пролітає найбільше міжнародних рейсів, але жоден афганський аеропорт не має прямих маршрутів із такими великими туристичними ринками, як Китай, Європа чи Індія.

Перші студенти курсу мають різні цілі. Хтось хоче дізнатися більше про мальовничі місця Афганістану для публікацій в Instagram, а хтось хоче дізнатися більше про туризм і гостинність, щоб відкрити готель.

Одна з головних проблем для талібів – як взаємодіяти з іноземками і як їхня поведінка або звички можуть суперечити місцевим звичаям і указам. Прикладами можуть слугувати жінки, які палять або їдять у громадських місцях, вільно спілкуючись із чоловіками, не пов'язаними з ними кров'ю або шлюбом.

Таліби запровадили дрес-код для жінок і вимагають, щоб під час подорожей з ними був чоловік-опікун. Обідати поодинці, подорожувати поодинці та спілкуватися з іншими жінками на публіці стало важче. Оскільки спортивні зали закриті для жінок, а салони краси заборонені, місць, де вони можуть зустрічатися поза домом, стає менше.

Щоб показати, що країна готується до більшої кількості іноземних гостей, єдиний у країні п'ятизірковий готель Serena знову відкрив свій жіночий спа-салон і салон для іноземних жінок після багатомісячного закриття. Іноземки мають пред'явити свій паспорт для доступу до послуг, жінкам, які народилися в Афганістані, вхід туди заборонено.

Як повідомляв УНІАН, раніше про бажання заманити більше туристів заявила влада острова Святої Єлени – одного з найвіддаленіших у світі, де 1821 року помер засланий полководець Наполеон Бонапарт.

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