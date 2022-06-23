Tikkurilа функціонує лише на "мінімальних обсягах" продажів у Росії.

Фінський виробник фарби та лаків Tikkurila згортає бізнес у Росії.

Про це йдеться у прес-релізі компанії на офіційному сайті.

Зазначається, що зараз Tikkurilа функціонує лише на "мінімальних обсягах" продаж, які необхідні для оплати праці російських співробітників.

"Через нашу нездатність стабільно працювати навіть на цьому мінімальному рівні, PPG (власник Tikkurila) прийняла рішення активувати варіанти виходу з Росії, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку", - сказано у заяві.

Весь прибуток, отриманий за 2022 рік, Tikkurila планує пожертвувати некомерційним організаціям, які надають пряму гуманітарну підтримку.

Компанія, крім того, повідомила, що припинила співпрацювати з російськими підприємствами нафтогазової та аерокосмічної галузей, а також із державними установами та організаціями, які потрапили під санкції.

Довідка УНІАН. Tikkurila - фінський виробник лакофарбової продукції, який працює у семи країнах світу. Кількість працівників компанії становить 2700 осіб.

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