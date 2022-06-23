Росією на територію України випущено вже 2709 ракет.

Росія використовує проти України максимум бомб і артилерійських можливостей, щоб просто ніде було чинити опір.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування зі студентами та професорами провідних навчальних закладів Ізраїлю.

Він зазначив, що Росія руйнує українські міста, а російська армія тотально спалює все на своєму шляху і спустошує захоплені території.

"Основна російська зброя - це артилерія, авіаційні бомби, крилаті ракети. Окупанти не стараються думати, як воювати. У них дуже примітивна тактика. Вони використовують максимум бомб і артилерійських можливостей, щоб просто ніде було чинити опір", - зазначив він.

За його словами, абсолютна більшість ракет випущено по звичайних невійськових об'єктах: по житлових будинках, по підприємствах, інфраструктурі, по цивільних людях. "Станом на цей ранок проти України використано вже 2709 ракет. І, враховуючи темп їх використання, вже дуже скоро загальна кількість досягне трьох тисяч. Це не примітивні ракети. Так, серед них є застарілі, ще радянські, ще навіть 60-х років минулого століття. Але є і сучасні", - підкреслив президент України.

При цьому нагадав, що Менора в Дробицькому яру (урочище на одній з околиць Харкова - УНІАН), яка стоїть там в пам'ять про жертви Голокосту, також була пошкоджена російськими обстрілами. За його словами, в Україні зруйновано дві тисячі освітніх установ. "Ким треба бути, щоб бити артилерією по університету, по школі, по дитячому садку? Росія стала державою-терористом. На цьому крапка", - підкреслив президент України.

Зеленський зазначив, що російська армія фактично знищила місто Маріуполь. "А всього лише чотири місяці тому там жили півмільйона людей. Зараз там на випалених руїнах залишаються кілька десятків тисяч. І їм загрожують інфекції, які просто неможливо уявити в сучасному світі. Зокрема та ж холера, з якою Володимир Хавкін боровся ще сто років тому", - сказав він.

За його словами, Маріуполь – це місто, в якому тепер тиждень за тижнем російські окупанти ховають сліди злочинів, закопуючи останки вбитих людей у братських могилах.

"А що відбувається на територіях, куди окупанти змогли швидко зайти? Там розстрілюють цивільних, там вбивають біженців прямо на дорогах. Там катують людей. Там ґвалтують, в тому числі й неповнолітніх – і дівчат, і хлопців. Російські військові створили "фільтраційні табори", в яких знущаються з людей. Тисячі вбиті або покалічені в таких таборах. Окупанти депортують українців до Росії та розпилюють їх по віддалених регіонах. І тільки небагатьом вдається повернутися через треті держави в Україну", - підкреслив Зеленський. За його словами, кількість вимушених переселенців в нашій країні всього лише за чотири місяці – понад 12 мільйонів осіб.

Зеленський підкреслив, що ніде в Європі за 77 років після Другої світової війни не було нічого подібного тому, що зробила Росія.

Допомога Україні:

15 червня 2022 року відбулася зустріч Контактної групи підтримки України (так званий "Рамштайн-3"), очолювана Сполученими Штатами Америки. На цьому засіданні обговорено термінові потреби України в озброєнні.

23 червня 2022 року Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив про те, що союзники по Альянсу здатні продовжувати поставляти в Україну зброю стільки, скільки потрібно.

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