Також слідча група повинна виявити причини заворушень на вулицях Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв створив слідчу групу для покарання учасників протестів.

Як повідомляє сайт президента Казахстану, Токаєв дав уряду країни ряд термінових доручень.

"Створити спеціальну слідчу групу у складі представників Генпрокуратури, МВС, КНБ та інших компетентних структур для виявлення причин подій, що відбулися, встановлення та притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності всіх винних", - йдеться в повідомленні.

Також Токаєв доручив Збройним силам Казахстану, комітету нацбезпеки, МВС, Нацгвардії та іншим силовим структурам здійснити заходи щодо підвищення бойової готовності та оснащеності, підтримання морального духу військовослужбовців.

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Крім того, регіональним адміністраціям (акіматам) доручено забезпечити гідну матеріальну підтримку сім'ям загиблих співробітників поліції і збройних сил.

Токаєв доручив створити комісії з оцінки суми збитку, понесеного в результаті заворушень, приступити до робіт з відновлення адміністративних будівель, соціальних об'єктів, житлових будинків у місті Алмати та інших регіонах після стабілізації ситуації, а також вжити заходів з надання державної підтримки постраждалим від "злочинних дій" суб'єктам малого та середнього бізнесу в Алмати та інших регіонах.

Як повідомляв УНІАН, в Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня введено надзвичайний стан.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану спрямовані в Казахстан на обмежений період часу для "стабілізації і нормалізації обстановки".