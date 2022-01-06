Люди не можуть потрапити всередину, біля входу утворився натовп.

Мешканці охопленої вуличними заворушеннями Алмати масово прибувають в аеропорт, щоб вилетіти з міста.

Багато хто прибув з речами, біля аеродрому утворився натовп. Аеропорт закритий, люди не можуть потрапити всередину. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

"Жителі міста з речами намагаються полетіти з аеродрому, але він закритий. Скасовано рейс Белавіа в Мінськ, FlyDubai в Дубай і ранковий рейс в Москву", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Казахстан введуть колективні війська ОДКБ-ПашинянВідзначається також, що сервіс Flightradar24 перестав отримувати дані про літаки, що пролітають над Казахстаном.

Протести в Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня уведений надзвичайний стан. В Алмати також почалася антитерористична операція.

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