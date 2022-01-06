Біля однієї з лікарень сталися сутички з силовиками.

Учасники "газових" протестів оточили дві лікарні в місті Алмати, де застрягла група українців. Біля одного з медичних установ почалися сутички з силовиками.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Відзначається, що в оточенні протестувальників опинилися перша та сьома лікарні. Сутички відбуваються біля сьомої лікарні.

"Очевидці кажуть, що вони не пропускають медичний персонал і пацієнтів. Вимагають "не лікувати ментів" і "дати наркотики" для знеболювання молоді та жінок", - йдеться в повідомленні.

Дану інформацію підтвердили в ефірі державного телеканалу Казахстану.

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

У містах Казахстану вирують масові протести через різке збільшення вартості газу в два рази. Люди вийшли на мітинги в багатьох містах, в столиці країни, в тому числі. Громадяни вимагають відставки уряду і кричать: "Іди, Старий".

Громадяни вважають, що Нурсултан Назарбаєв поставив на своє місце підконтрольну йому людину (Касим-Жомарта Токаєва). На думку жителів країни, екс-президент продовжує впливати на політичне життя. Люди перекривають дороги, силовики намагаються зупинити протестувальників, виникають бійки.

Читайте також"Може скористатися РФ": експерт про наслідки протестів у Казахстані4 грудня в Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією і підвищенням цін на газ. Центр міста затягнуло димом від світлошумових гранат. У місті спалахнули кілька поліцейських машин, одна з них вибухнула.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів режим надзвичайного стану в Алмати і в Мангістауській області з 5 по 19 січня.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як казахстанські поліцейські відкрили вогонь у бік протестувальників гумовими кулями.

При цьому в Алмати поліція затримала понад сто осіб під час розгону мітингової ходи. Поліція затримувала учасників мітингу і садила їх в автозаки. Затриманих вивезли в невідомому напрямку.

5 грудня стало відомо, що в центрі Алмати протестувальники проти підвищення цін на газ відкрили вогонь по військових. Тим часом у місті горять будівлі міської адміністрації та прокуратури.

Читайте такожУ Казахстані почався "Назарбаєвопад": мітингувальники знесли пам'ятник Назарбаєву (фото, відео) Пізніше стало відомо, що протестувальники увірвалися в резиденцію президента Казахстану, а також захопили мерію Алмати. На тлі протестів повністю відключили провідний інтернет.

Водночас аеропорт в Алмати захоплений протестувальниками. Також повідомляється про напад на збройовий магазин "Корган" на проспекті Абилай хана.

Увечері 5 грудня стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав пропозицію про введення військ Організації Договору про колективну безпеку в країну. Після цього в Алмати стартувала "антитерористична" операція, в ході якої вбили десятки людей, особи жертв встановлюються,

6 грудня організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні. До складу контингенту увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

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