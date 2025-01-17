Перед цим Трамп говорив телефоном з китайським лідером Сі Цзіньпінем, обговорювали зокрема і TikTok.

Верховний суд США залишив чинним федеральний закон, відповідно до якого китайська корпорація ByteDance повинна або продати свій відеохостинг TikTok, або припинити його роботу на території США. Про це повідомляє прес-служба суду.

Закон про заборону TikTok американський Конгрес ухвалив ще у квітні минулого року. Компанія ByteDance намагалася оскаржити його в американських судах, але судді дійшли висновку, що закон не порушує Першу поправку до Конституції США, яка проголошує свободу слова і свободу преси.

"Поза сумнівом, для понад 170 мільйонів американців TikTok є особливим та широким простором для самовираження, засобом залучення та джерелом спільноти. Проте Конгрес вирішив, що відчуження [активів TikTok] є необхідним для вирішення обґрунтованих міркувань національної безпеки щодо практики збору даних TikTok та його зв'язків з іноземним супротивником", – йдеться в рішенні суду.

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Оскільки суд залишив закон чинним, вже 19 січня TikTok має виконати вимоги – закрити можливість нових завантажень на смартфони в США.

Тим часом обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв розібратися з питанням заборони TikTok після своєї інавгурації.

"Рішення Верховного суду було очікуваним, і всі повинні його поважати. Моє рішення стосовно TikTok буде у не такому вже віддаленому майбутньому, але я повинен вивчити ситуацію", - написав він у власній соцмережі Truth Social.

Перед цим Трамп повідомив, що говорив телефоном з китайським лідером Сі Цзіньпінем, зокрема вони торкалися питання TikTok.

Заборона TikTok у США: що треба знати

Як писав УНІАН, офіційні особи США неодноразово звинувачували TikTok у таємному збиранні інформації про користувачів-американців. Зокрема лунали занепокоєння, що ці дані можуть потрапити у розпорядження китайського уряду, оскільки власником відеохостингу є пекінська компанія ByteDance. Також були питання до того, чи не маніпулює TikTok алгоритмами рекомендацій відео в інтересах китайського уряду.

Хоча у ByteDance ці звинувачення відкидали, у квітні минулого року Конгрес США схвалив закон, відповідно до якого TikTok або має припинити роботу в США (шляхом заборони нових інсталяцій на смартфони користувачів-американців при збереженні роботи застосунку, якщо він уже інстальований), або змінити власника.

Наразі немає жодних надійних даних про можливість продажу TikTok іншому власнику, але, за даними ЗМІ, ByteDance вирішила не розтягувати час виходу з американського ринку і планує повністю зупинити роботу TikTok на смартфонах американців, навіть тих, де застосунок вже був інстальований.

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