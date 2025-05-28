Президент США незадоволений через те, як діє Путін у період "переговорів".

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не подобається те, що відбувається, говорячи про останні масовані атаки Росії по Україні.

"Мені не подобається те, що відбувається. Це я можу сказати однозначно. Мені не подобається [...], коли я бачу, як ракети летять по [українських] містах, це погано. Ми цього не дозволимо", - наголосив він під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Крім того, він наголосив, що за необхідності готовий до тристоронньої зустрічі разом із президентом України Володимиром Зеленським та кремлівським диктатором Путіним.

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"Я б хотів, щоб це сталося кілька місяців тому, але наразі ми працюємо з Путіним, і подивимося, до чого це призведе", - зазначив американський лідер.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп втрачає терпіння до Путіна, але досі світ не побачив якихось рішучих дій з його боку.

Адміністрація Трампа, за словами дипломатів, готує потенційні пакети санкцій, зокрема проти енергетичного та банківського секторів РФ.

Крім того, різкі заяви Трампа про Путіна і зовсім можуть бути вигідні Кремлю. Без рішучого розвороту позиції президента США - насамперед у питанні відновлення повноцінної військової допомоги Україні - США фактично відкривають дорогу для подальшого просування Росії.

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