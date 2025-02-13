Наразі найперше, що треба зробити - розпочати мирні переговори, вважає Марк Рютте.

Розмова президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна є успішною. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на брифінгу перед початком засідання міністрів оборони країни-членів Альянсу у Брюсселі.

Зокрема, у Рютте запитали, чи вважає він телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним початком мирних переговорів.

"Це явно справляє враження, що це також була успішна телефонна розмова. Ми усі хочемо мир в Україні. Очевидно, що ми повинні забезпечити, аби Україна була у найкращій можливій позиції. Дуже важливо, що коли буде укладено мирну угоду, аби ця угода була довготривалою, щоби Путін знав, що він більше ніколи не зможе спробувати захопити частину України. Тож, це має бути частиною тих переговорів. І я не маю сумніву, що це також на думці у президента Трампа і американської команди", - наголосив Рютте.

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Як додав генеральний секретар Альянсу, сьогодні, найближчими днями і тижнями між союзниками буде відбуватися тісна координація.

Водночас у Рютте уточнили, чи не буде позиція України на переговорах кращою і сильнішою, якщо теми повернення окупованих територій і членство в НАТО ще будуть на порядку денному цих переговорів.

"Я вірю, що ми повинні пересвідчитися, що ми зосереджуємося на великих питаннях, і першим таким великим питанням є забезпечення початку переговорів, і що Україна перебуває у позиції, коли Путін знатиме, що він має сісти за стіл переговорів", - сказав Рютте.

Він наголосив, що Україна має бути у сильній позиції.

На його переконання, якщо угода буде укладена, у підсумку дуже важливо, аби вона не була підірвана, оскільки після Мінської домовленості у 2014 році Путін намагався захоплювати частини України, а потім у 2022 році почав повномасштабне вторгнення.

"Ми ніколи більше не повинні такого робити. Я абсолютно виступаю за мир. Я виступаю за мирні переговори", - зауважив Рютте.

Він сказав, що за підсумком переговорів угода має бути тривалою, а Україна у безпеці.

Розмова Трампа і Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Трамп розмовляв із Путіним. За підсумками телефонної розмови президент США заявив, що переговори про припинення війни будуть розпочаті негайно. Президент США попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з національної безпеки Майкла Волтца та посла та спеціального посланника Стіва Уіткоффа очолити переговори.

Водночас, міністр оборони США Піт Гегсет наголосив, що майбутня мирна угода має унеможливити новий напад Російської Федерації на Україну. За його словами, в США хочуть, аби Україна була суверенною та заможною. Втім, він вважає нереалістичним повернення України до кордонів 1991 року, які були порушені Росією у 2024 році з окупації Криму та початку війни на Донбасі.

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