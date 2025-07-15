На думку представника Кремля, ультиматум Трампа має театральний характер.

Президент США Дональд Трамп через безрезультатні "розмови" з російським лідером Володимиром Путіним щодо війни в Україні оголосив Москві ультиматум - у Кремлі заявили, що РФ це байдуже.

Відповідну заяву зробив у мережі Х колишній президент Росії, чинний заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. На його думку, ультиматум Трампа має театральний характер, а Європа очікувала чогось більшого.

"Трамп пред'явив Кремлю театральний ультиматум. Світ здригнувся, чекаючи наслідків. Військова Європа була розчарована. Росії було все одно", - написав Медведєв.

Відео дня

Заяви Трампа про Росію

Нагадаємо, 14 липня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розчарований Кремлем - "приємні розмови" з Володимиром Путіним не дали результату відносно закінчення війни, яку Москва розв’язала проти України. Тому Трамп оголосив Кремлю ультиматум: якщо протягом 50 днів Київ і Москва не укладуть "справедливу" угоду, Білий Дім запровадить "вторинні санкції". Під ними, ймовірно, маються на увазі мита на імпорт до США товарів з країн, що купують російську нафту та газ.

Крім того, американський президент пообіцяв розпочати поставки додаткової зброї Україні, зокрема комплексів Patriot та боєкомплектів до них.

Вас також можуть зацікавити новини: