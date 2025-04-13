Він зображений із піднятим кулаком, як під час замаху на нього.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкрив у Trump International Golf Club власний монумент, який назвали "Пам'ятник непокорі".

Монумент подарував йому генеральний директор компанії Sticker Mule, екскандидат у Конгрес Ентоні Константіно. Він повідомив у X, що зустрівся із американським президентом перед тим, як той прибув, щоб зіграти партію в гольф:

"Знакова статуя, що отримала назву "Пам'ятник непокорі", розташована на видному місці між клубним будинком Trump International і першою лункою поля для гольфу. Її добре видно всім членам клубу".

Замах на Трампа

Нагадаємо, 13 липня під час передвиборчого мітингу в місті Батлер, штат Пенсильванія, на Дональда Трампа було скоєно замах. Під час виступу пролунали постріли, внаслідок яких він отримав поранення у верхню частину правого вуха.

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Секретна служба оперативно евакуювала кандидата в президенти зі сцени, після огляду в лікарні було підтверджено, що його життю нічого не загрожує. ​

Нападником виявився 20-річний Томас Метью Крукс. У його автомобілі та вдома правоохоронці знайшли матеріали для виготовлення вибухівки. Зброю, яку він використав, придбав його батько щонайменше за шість місяців до інциденту.

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