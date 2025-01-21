Президент Куби звинуватив Трампа у веденні економічної війни.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп скасував рішення Джо Байдена про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму.

Як пише Politico, такий крок був очікуваним, оскільки раніше політик обіцяв це зробити. Також Білий дім відновив список "суб'єктів з обмеженим доступом" - у нього входять кубинські організації, яким заборонено здійснювати певні фінансові операції на території США.

Президент Куби Мігель Діас-Канель оприлюднив у мікроблозі X заяву, в якій йдеться, що Трамп "інтерпретував свій прихід до влади як коронацію імператора":

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"Рішення відновити жорсткі заходи економічної війни проти Куби, які його попередник скасував лише за кілька днів до цього, є демонстрацією агресивності американського імперіалізму проти суверенітету, миру і добробуту кубинського населення".

Повернення Трампа у Білий дім

Як відомо, 20 січня відбулася інавгурація Дональда Трампа. Під час промови новий президент пообіцяв, що Штати закінчать "усі війни" та встановлять контроль над Панамським каналом.

Також американський лідер призупинив всі програми зовнішньої допомоги іншим країнам на 90 днів.

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