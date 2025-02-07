Американський президент також має намір поговорити із Путіним.

Наступного тижня може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського із новим очільником США Дональдом Трампом. Про це господар Білого дому повідомив сьогодні журналістам на прес-конференції.

"Я, мабуть, зустрінусь із президентом Зеленським наступного тижня. Швидше за все, поговорю з Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася", - заявив президент США.

При цьому Трамп знову повторив раніше озвучувану ним неправдиву інформацію про те, що Україна буцімто втратила у війні 700 тисяч людей. Щодо Росії він озвучив більш правдоподібну цифру у 800-900 тисяч загиблими та тяжко пораненими.

"Я хотів би, щоб це закінчилося просто з людських міркувань. Те, що відбувається, є жахливим. Вони воюють у полях без укріплень, єдине, що може зупинити кулю – це людське тіло. Я хотів би, щоб ця безглузда війна закінчилася", - сказав Трамп.

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, Дональд Трамп записав собі у здобутки врегулювання війни в секторі Газа, до якого він має вкрай опосередкований стосунок. Однак ця самовпевненість може надихнути його на рішучі дії щодо підтримки України та примусу РФ до миру. Військовий аналітик Геміш де Бреттон-Гордон припускає, що Трамп спробує змусити Путіна повернути Україні більшу частину окупованих територій.

Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сумніви щодо спроб домогтися швидкого врегулювання війни в Україні. Він акцентував, що головним принципом будь-якого процесу мирного врегулювання має залишатися участь України в усьому цьому.

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