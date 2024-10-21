За його словами, ця розмова відбулася у контексті обговорень про ймовірне вторгнення Путіна в Україну.

Колишній президент США та кандидат на цю посаду від Республіканської партії Дональд Трамп погрожував російському правителю ударом по центру Москви, якщо той наважиться вторгнутися в Україну.

Про це сам Трамп заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal. Республіканець не уточнив, коли саме відбулася ця розмова, але розкрив її зміст.

"Я сказав Путіну: "Володимире, у нас чудові відносини". Я чудово з ним порозумівся. Я вам скажу, що у нього зовсім інший характер, він набагато інший, ніж будь-хто - я дуже добре його знав. Я сказав: "Володимире, якщо ти підеш на Україну, я завдам тобі такого сильного удару, що ти навіть не повіриш. Я збираюся вдарити в центр довбаної Москви". Я сказав йому: "Ми друзі. Я не хочу цього робити, але в мене немає вибору. По тобі так сильно вдарять, щоб зняти ті чортові куполи прямо з твоєї голови". Тому що він живе під куполами", - сказав Трамп.

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Дональд Трамп - позиція щодо війни в Україні

Трамп неодноразово заявляв, що Росія ніколи б не вторглася в Україну, якби він усе ще був президентом, а також стверджував, що дуже добре ладнає з російським правителем Володимиром Путіним.

Крім того, Трамп публічно заявляв, що Зеленський винен у війні. Так, під час передвиборчого заходу в Мінт-Хіллі, штат Північна Кароліна, Трамп сказав: "Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється йти на угоду".

Крім того, Трамп заявив, що Путін попереджав його про вторгнення в Україну. Однак республіканець ще тоді нібито зазначив, що він цього не допустить.

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