Трамп пообіцяв американцям виплатити по $5000, якщо вони проголосують за республіканців

За його словами, єдиною умовою стане витрачання цих коштів лише всередині США.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що виплатить кожному повнолітньому американцю по 5 тисяч доларів, якщо вони проголосують за Республіканську партію, аби вона зберегла контроль над Палатою представників та Сенатом за підсумками проміжних виборів у листопаді. Про це він заявив на з'їзді Республіканської партії в Далласі, штат Техас.

"Якщо республіканці збережуть Палату представників і Сенат США, то завдяки нашому неймовірному економічному успіху… я виплачу кожному повнолітньому громадянину Сполучених Штатів Америки дивіденди в розмірі 5 тис. доларів", - сказав Трамп.

За його словами, це буде "схоже на те, як успішні компанії виплачують дивіденди інвесторам".

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Американський лідер зауважив, що єдиною умовою стане витрачання цих коштів лише всередині США.

"Ми не хочемо, щоб ви поїхали до Канади", - додав він.

Швидше за все, це перший випадок в історії США, коли президент відкрито хоче підкупити виборців під час виборчої кампанії.

Також невідомими залишаються джерело фінансування, механізми контролю за витрату коштів та законність таких виплат.

Крім того, під час виступу президент США сказав, що поразка Республіканської партії в листопаді буде означати, що американці "втратять кордони, втратять зниження податків і втратять безпеку".

"На вас знову чекає пекло, як і всього два роки тому", - сказав Трамп.

Політика Трампа - останні новини

Раніше Трамп прокоментував перемогу ультраправих "друзів Путіна" на виборах у Німеччині.

"Популістська партія в Німеччині щойно провела справді знаменну ніч. Люди нарешті втомилися від абсолютно жахливих імміграційних правил і норм, які так сильно зашкодили Німеччині... Вони набирають силу і більше не збираються це терпіти!" - зазначив президент США.

Водночас американський лідер заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче врегулювання війни в Україні. За його словами, було б добре, якби український президент Володимир Зеленський також хотів укласти угоду.

"Проблема в тому, що ці дві людини ненавидять одна одну. Гадаю, найбільше справа саме в тому, що ці дві людини ненавидять одна одну. Я так вважаю, бо спілкуюся з людьми - це все, чим я займаюся. Усе своє життя я маю справу з угодами, і ці двоє просто втомилися боротися", - сказав Трамп.

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