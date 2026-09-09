Путін хоче врегулювання війни в Україні, - Трамп

Він додав, що було б добре, якби український президент Володимир Зеленський також хотів укласти угоду.

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів "відмінну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і вважає, що той прагне врегулювання війни в Україні. Про це пише Clash Report.

Він додав, що було б добре, якби український президент Володимир Зеленський також хотів укласти угоду.

"У нас відбулася чудова розмова. Він хоче укласти угоду. І якщо Зеленський теж хоче укласти угоду, це було б дуже добре", - сказав він.

Відео дня

На запитання журналіста "То в чому ж затримка?" Трамп відповів, що "ці двоє ненавидять одне одного":

"Проблема в тому, що ці дві людини ненавидять одна одну. Гадаю, найбільше справа саме в тому, що ці дві людини ненавидять одна одну. Я так вважаю, бо спілкуюся з людьми - це все, чим я займаюся. Усе своє життя я маю справу з угодами, і ці двоє просто втомилися боротися"

Він також не виключив можливості проведення двосторонньої зустрічі з Путіним.

"Це може статися. У нас відбулася хороша розмова. Це може статися", - заявив президент США.

Переговори щодо України

Раніше повідомлялося, що директор ЦРУ Джон Реткліфф готується взяти на себе більш активну роль у переговорах між США, Росією та Україною. У Вашингтоні розглядають варіант скоротити участь спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя президента Трампа Джареда Кушнера - саме вони досі відповідали за "човнову дипломатію" з Москвою та Києвом.

Люди, наближені до Реткліффа, повідомили європейським колегам, що директор ЦРУ візьме на себе більшу частину цієї роботи, паралельно підтримуючи контакти з розвідками обох країн.

Вас також можуть зацікавити такі новини: