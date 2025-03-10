Президент США вкотре заявив, що війну між Росією і Україною він збирається завершити.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп тепер каже, що не тільки в України, а і в Росії "немає козирів", а тому, мовляв, їм треба укласти мирну угоду.

Про це Трамп сказав під час спілкування із журналістами Forbes на борту Air Force One.

Також президент США вкотре назвав російсько-українську війну "безглуздою" і заявив, що він збирається її завершити.

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"Я кажу, що у них немає козирів. Насправді ні в кого немає козирів. У Росії їх немає. Усе, що потрібно, – це укласти угоду та перестати вбивати людей. Це безглузда війна, і ми збираємось її завершити", - сказав Трамп.

Трамп про відсутність козирів в України

Як повідомляв раніше УНІАН, вперше президент США сказав про відсутність козирів в України під час суперечки із президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого у Вашингтоні. Тоді Трамп сказав, що Зеленський має бути вдячним Штатам, оскільки він "не має потрібних карт на руках" і не може говорити Вашингтону "хочу те - хочу се".

Згодом, 7 березня, під час виступу перед журналістами Трамп заявив, що йому складніше працювати з Україною, ніж із Росією, бо, за його словами, у Києва "немає козирів". "Я вірю Путіну, у нас із Росією все дуже добре. Але зараз вони бомблять Україну. Мені, чесно кажучи, складніше з Україною, і в них немає козирів. Просто зараз Росія бомбить Україну до чортової матері", - сказав він.

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