Аналогічне рішення він ухвалив під час свого першого терміну.

Американський президент Дональд Трамп наказав вивести Сполучені Штати Америки з Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

Як передає Reuters, під час попереднього президентського терміну він пояснював таке рішення хронічною упередженістю Ради щодо Ізраїлю і відсутністю реформ. Наприкінці цього року робоча група Ради мала переглянути стан дотримання прав людини в США.

Крім того, президент продовжив зупинку фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (БАПОР). Штати були найбільшим донором агентства - воно отримувало від них близько 300-400 мільйонів доларів на рік. Зазначається, що це рішення співпало з візитом прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Вашингтона.

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Інші рішення Трампа

Нагадаємо, раніше новий американський президент ухвалив рішення про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він звинуватив її у неправильній поведінці під час пандемії COVID-19.

Також Трамп підписав указ про запровадження мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Згодом стало відомо, що введення тарифів для Канади та Мексики відстрочать, оскільки вони погодилися посилити захист кордонів.

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