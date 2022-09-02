Судна окупантів проходять через протоки, які контролює Анкара, під виглядом перевезення різної продукції.

Україна закликала Туреччину закрити протоки Босфор і Дарданелли для російських кораблів зі зброєю на борту. Вони прибувають в акваторії Чорного моря з Середземного під виглядом перевезення різної продукції.

Про це стало відомо з розслідування видання The Wall Street Journal.

Кораблі відправляються з бази РФ в Сирії, а потім пропливають через Босфор і Дарданелли. Ці протоки контролюються Туреччиною і виступають єдиним способом увійти в акваторії Чорного моря з Середземного.

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У розслідуванні згадується судно Sparta II, яке 27 серпня переправило в чорноморський порт зенітно-ракетні комплекси С-300. Корабель належить московській компанії "Оборонлогістика". Вона співпрацює з Міністерством оборони Російської Федерації і перебуває під санкціями США. При цьому в "Оборонлогістиці" стверджували, що судно перевозило оливкову олію з Середземного в Чорне море.

Нагадаємо, 29 серпня Міністерство закордонних справ України викликало посла Туреччини Ягмура Ахмета Гюльдере у зв'язку з проходом корабля Sparta II через Босфор. Київ також зробив запит до Анкари щодо вантажу, який перевозило судно.

За словами посла України у Туреччині Василя Боднара, комерційні кораблі можуть вільно проходити через Босфор і Дарданелли, згідно з конвенцією Монтре. А Sparta II входить в зазначену категорію, тому судно пропустили, хоч на його борту могла бути зброя.

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