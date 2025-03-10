Раніше він сказав, що за атакою стоїть "або велика, скоординована група, або країна".

У понеділок в роботі соціальної мережі Х (раніше – Twitter) фіксувалися збої. Власник соцмережі, мільярдер Ілон Маск заявляв про хакерську атаку.

За його словами, він знайшов в атаці "український слід". Така заява Маска пролунала в етері Fox Business.

"Ми точно не впевнені, що сталося. Але була масштабна кібератака з ІР-адресами, які знаходяться в районі Україні", – сказав він, додавши, що соціальна мережа вже працює.

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Раніше мільярдер повідомив, що Х "атакують щодня, але ця атака була зроблена з великими ресурсами":

"За цим стоїть або велика, скоординована група, або країна".

Інші заяви Маска

Американський мільярдер Ілон Маск продовжує робити гучні заяви, зокрема – в контексті війни в Україні. Він назвав сенатора США, астронавта та ветерана Марка Келлі "зрадником" через те, що він відвідав Україну і закликав надавати підтримку в майбутньому.

Раніше Маск заявляв, що його система супутникового звʼязку Starlink є основою української армії, а "вся лінія фронту завалилася б", якби він її вимкнув.

Пізніше він додав, що Україна і надалі буде отримувати послуги Starlink:

"Щоб бути максимально зрозумілим: незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали", – сказав він.

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