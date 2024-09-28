Метою військової операції було захоплення складу з вакциною від коронавірусу.

У розпал пандемії коронавірусу уряд Великої Британії розглядав можливість проведення військової операції із захоплення вакцини на складах у Нідерландах. Про це йдеться у мемуарах тодішнього прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона, уривки яких публікує Daily Mail.

Можливість таємної операції розглядалася у березні 2021 року, коли між ЕС та Великою Британією розгорнулася суперечка щодо розподілу вакцини від Covid фірми AstraZeneca. Джонсон тоді був сердитий на ЄС і вважав, що Брюссель "зі злим умислом" ставиться до Британії.

Як зазначено у мемуарах, Джонсон "замовив певну роботу щодо того, чи можливо технічно здійснити водний наліт на склад" у містечку Лейден в Нідерландах, де зберігалися запаси вакцини, "і забрати те, що законно належить нам і чого Великобританія відчайдушно потребувала".

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Заступник начальника штабу оборони генерал-лейтенант Дуг Чалмерс сказав прем’єр-міністру, що план "безумовно здійсненний" і передбачає використання жорстких надувних човнів для навігації голландськими каналами. Однак Чалмерс попередив Джонсона, що операція не залишиться непоміченою, і Лондону доведеться пояснювати, "чому ми фактично вторглися до давнього союзника по НАТО".

Зрештою Джонсон визнав, що ідея була "божевільною" та відмовився від неї.

Коронавірус: останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно група вчених оприлюднила результати нового дослідження, у якому вони намагалися довести, що першоджерелом розповсюдження коронавірусу був зооринок в китайському місті Ухань. Буцімто сам там єнотоподібні собаки заразили людей.

Однак у цієї статті одразу з’явилися критики. Зокрема науковий публіцист Мет Рідлі наголошує, що автори дослідження не надали жодних нових фактів, а лише суб’єктивно інтерпретували те, що і так було відомо. На його думку, метою дослідників насправді було відвернути увагу від більш правдоподібної версії, що вірус "втік" з вірусологічної лабораторії в тому ж таки Ухані.

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