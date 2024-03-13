Агентство ООН попереджає про людські витрати "некерованої" глобалізації.

Згідно з доповіддю ООН, десяткам бідних країн ще належить відновити рівень загального добробуту, що існував до пандемії корнавірусу, на тлі ознак того, що пандемія, можливо, назавжди сповільнила траєкторію світового розвитку.

Як пише The Washington Post, за чотири роки після того, як соціальні обмеження зруйнували глобальну економіку, кожна багата країна відновила свій допандемічний рейтинг у рейтингу ООН, який називають Індексом людського розвитку (ІЛР). Проте половина найбідніших країн світу, включно з Нігерією, Пакистаном і Сьєрра-Леоне, продовжують залишатися нижчими за показники 2019 року.

Після зниження, пов'язаного з пандемією, глобальний індекс минулого року нарешті перевищив докризовий рівень. Але на відміну від докризової епохи, коли розвинені країни та країни, що розвиваються, розвивалися однаковими темпами, сьогодні світ переживає відновлення за принципом "багаті та бідні".

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"Розрив між найбагатшими і найбіднішими в нашому світі збільшився. ... Ми ризикуємо зазнати незворотних втрат у людському розвитку, якщо не змінимо курс", - заявив економіст Педро Консейсао, головний автор доповіді ООН.

1990 року Організація Об'єднаних Націй представила індекс, який враховує очікувану тривалість життя населення, кількість років навчання і дохід на душу населення, як широкий показник людського розвитку. Аналіз ІЛР цього року змалював похмуру картину світу, який, хоча й матеріально багатший, ніж у минулому, перебуває в глибокому стресі, політично розділений і затьмарений війною.

Країни дедалі більше замикаються в собі в той час, коли глобальні проблеми, як-от зміна клімату та розвиток штучного інтелекту, вимагають спільних заходів у відповідь, сказав Ахім Штайнер, адміністратор Програми розвитку ООН, яка підготувала оцінку.

Представники ПРООН закликали до більшої фінансової підтримки "глобальних суспільних благ", як-от розробка вакцин і зусилля з пом'якшення наслідків зміни клімату, і заявили, що політичні лідери повинні "знизити температуру і дати відсіч поляризації, яка отруює практично все, чого стосується, і перешкоджає міжнародному співробітництву".

Корінь проблеми полягає в нездатності світових лідерів належним чином управляти глобалізацією, яка допомогла 1,5 мільярда людей вибратися зі злиднів у країнах, що розвиваються, в той час як багато фабричних робітників у розвинених країнах, таких як США, відчули, що заплатили за це, заявили представники ООН.

Люди в спільнотах, які пережили відносний економічний спад, дійшли висновку, що система не працює для них. А в умовах економічного стресу багато людей шукали розради в спільній ідентичності, яка визначається як протиставлення іншим групам, що призводить до поляризації.

Посилення політичної поляризації всередині країн і між ними призводить до "затору" в задоволенні очевидних потреб, таких як допомога менш розвиненим країнам у боротьбі з наслідками зміни клімату, йдеться в доповіді.

Глибоке нездужання також переслідує людей у країнах по всьому світу. Дві третини опитаних у всьому світі кажуть, що вони не мають впливу на рішення свого уряду. Більше половини кажуть, що вони не мають або лише обмежено контролюють своє життя.

Автори доповіді також попередили про зростаючу хвилю народної підтримки антидемократичних лідерів. Хоча опитування показують, що приблизно 90 відсотків людей в усьому світі підтримують демократію як мету, більш ніж половина населення світу тепер підтримує політичних діячів, які погрожують підірвати її на практиці, кажуть вони.

Хвиля популізму, що поширилася Сполученими Штатами, Європою та Латинською Америкою, загрожує прогресу в галузі людського розвитку, говориться в дослідженні, в якому цитуються дослідження, що показують, що популістські уряди сприяють зниженню економічного зростання.

Оскільки країни, як і раніше, пов'язані торгівлею, технологіями і фінансами, глобалізацію слід реформувати, а не відмовлятися від неї, йдеться в доповіді. Більше уваги необхідно приділяти екологічним проблемам, стійкості ланцюжків поставок і потребам країн, що розвиваються, з великою заборгованістю.

Коронавірус у світі - деталі

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Згідно з дослідженням, вакцини проти коронавірусу знизили смертність щонайменше на 57%, а це понад 1,4 млн врятованих життів на європейському континенті. "Ми постійно наголошували на важливості вакцин проти COVID-19, особливо для літніх людей і найбільш уразливих категорій населення. Дослідження підтверджує результати реалізації країнами цих рекомендацій. Докази неспростовні", - констатував Ганс Клюге, директор Європейського відділення ВООЗ.