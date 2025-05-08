У нинішньому контексті прапори СРСР можуть сприйматися як вираження симпатії веденню війни проти України, заявили в суді.

На 8 і 9 травня 2025 року в Берліні заборонили демонстрацію прапорів СРСР біля меморіалу радянським солдатам у Трептов-парку та прилеглої території.

Як повідомляє DW, відповідне рішення ухвалив адміністративний суд Берліна. Зазначається, що 2 травня поліція міста також заборонила демонстрацію знамен і прапорів, що мають стосунок до Росії, на території низки меморіалів. Однак одне з громадських об'єднань подало до суду, аргументуючи позов "обмеженням права на свободу зібрань".

У суді клопотання відхилили. Там додали, що заборона поліції не суперечить чинним законам. Мета постанови поліцейських – забезпечити громадський порядок і "гідне проведення пам'ятних заходів". Таким чином, заборона на певну символіку є обґрунтованою, зазначили в суді.

Відео дня

"Зважаючи на триваючу агресивну війну проти України, радянські прапори серед інших можуть набути значення, яке виражає готовність до насильства. У нинішньому контексті прапори СРСР у будь-якому разі можуть сприйматися як вираження симпатії веденню війни. При цьому "враження тріумфальної ходи", що виникає, принижує гідність жертв і ставить під загрозу громадський порядок, йдеться в документі", – пише DW.

Рішення може бути оскаржене у Вищому адміністративному суді Берліна і Бранденбурга.

Росіяни хочуть провести "парад" у Швеції

Шведське видання Expressen повідомляло, що росіяни планують провести автопробіг на 9 травня у столиці країни Стокгольмі. Зазначалося, що учасники "параду" мають зв'язок із кремлівською організацією "Безсмертний полк".

За даними ЗМІ, на заході мають бути присутні як прихильники політики диктатора Путіна, так і колишній співробітник МВС РФ, і колишній нацистський лідер.

На новину про такі плани росіян відреагував міністр Швеції з питань міграції Йохан Форселл. Він наголосив, що зв'язок з екстремістськими рухами "є прикладом обставини, яка може підпадати під нову вимогу щодо поведінки для отримання посвідки на проживання".

Вас також можуть зацікавити новини: