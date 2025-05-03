Учасники цього автопараду мають звʼязок з кремлівською організацією "Безсмертний полк".

Росіяни планують провести автопарад 9 травня у Стокгольмі. Серед учасників "побєдобєсія" – колишній нацистський лідер, відверті прихильники кремлівського правителя Путіна, а також колишній співробітник російського МВС.

Про це повідомляє шведське видання Expressen. Зазначається, що учасники цього автопараду мають звʼязок з організацією "Безсмертний полк", яка відома пропагандистськими акціями до 9 травня як в Росії, так і в інших державах.

Повідомлення видання про підготовку такого заходу росіянами викликала обурення з боку шведського міністра з питань міграції Йохана Форселла.

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"Це мене бісить. Зв'язок з екстремістськими рухами є прикладом обставини, яка може підпадати під нову вимогу щодо поведінки для отримання посвідки на проживання. Ми не зобов'язані проявляти гостинність до людей, які загрожують нашому громадському порядку чи безпеці", – написав він у соцмережі Х.

Парад на 9 травня

Світові лідери – з числа тих, хто погодився на цю авантюру – масово скасовують візити до Москви на парад 9 травня. Раптово захворів президент Сербії Вучич. На проблеми зі здоровʼям поскаржився і відомий своєю прихильністю до Росії премʼєр Словаччини Фіцо.

Варто зазначити, що раніше РФ в односторонньому порядку оголосила перемирʼя на 8-10 травня. Український президент Володимир Зеленський пропозицію відкинув. Він наголосив, що "не хоче гратися із запропонованими Путіним короткими перемир'ями". Президент також додав, що Україна "не може гарантувати безпеку світових лідерів у Москві 9 травня".

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