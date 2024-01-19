Незалежно від того, як закінчаться вибори, представники західних розвідок вважають, що війна триватиме набагато довше, як мінімум ще два роки.

У Білому домі і НАТО побоюються, що, в разі перемоги Трампа, підтримка Києва максимально скоротиться. При цьому війна триватиме ще як мінімум кілька років.

Член Демократичної партії Майк Квіглі в ефірі CNN пояснив ці побоювання.

"Основна причина, по якій республіканці не виступають на підтримку доповнення для України, полягає в тому, що вони не хочуть образити кандидата Трампа і його прихильників. Він вже ясно дав зрозуміти, що буде робити: війна закінчиться в його перший день, а це значить, що Путін зможе зберегти ті кордони, які у нього є, якщо не більше", - сказав він.

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Незалежно від того, як закінчаться вибори, представники західних розвідок вважають, що війна триватиме набагато довше, як мінімум ще два роки. Деякі американські та західні чиновники заявляють, що бойові дії можуть тривати до п'яти років.

Саме з цієї причини чиновники адміністрації і законодавці прагнули направити фінансування в Україну до того, як термін потенційно закінчиться в кінці 2024 року.

"Окрім нагальної потреби, багато людей, з якими я спілкувався, думають про те, щоб отримати якомога більше допомоги до січня 2025 року. Важливо не тільки, щоб гроші були виділені, але і щоб вони були виплачені до виборів, оскільки будь-які кошти на 24 фінансовий рік, все ще очікують використання, можуть бути заблоковані Трампом", - зізнався один з американських чиновників.

Допомога Україні - позиція Трампа

Дональд Трамп виступив проти компромісної угоди з Білим домом, в рамках якого передбачається і зміцнення кордону з Мексикою, і виділення військової допомоги Україні. Про це він написав у своїй власній соцмережі the Truth.

"Я вважаю, що нам не слід укладати угоду про кордон взагалі, якщо ми не отримаємо ВСЕ, щоб припинити навалу мільйонів і мільйонів людей з нізвідки в нашу (...) країна. Також я не сумніваюся, що наш спікер Палати представників Майк Джонсон укладе тільки таку угоду, яка буде ідеальною для кордону", - написав Трамп.

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