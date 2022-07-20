Наступний етап виборів завершиться 2 вересня.

В Великобританіїзавершився черговий етап виборів на пост майбутнього лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра.

У фінал увійшли колишній міністр фінансів Ріші Сунак і чинний міністр закордонних справ Ліз Трассс, повідомляє The Guardian.

Ріші Сунак отримав 137 голосів, Ліз трас - 113, екс-глава міноборони Пенні Мордонт - 105 голосів.

21 липня британський парламент йде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Наступний етап виборів завершиться 2 вересня. Результати оголосять о 12:30 5 вересня.

Останнє опитування британської аналітичної компанії YouGov показує, що Трасс переможе Сунака - 54% проти 35% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста британського прем'єра. Джонсон також заявив, що буде залишатися на посаді прем'єра, поки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і глава уряду.

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