У Європі спробували атакувати завод, що виробляє дрони для України, - Le Parisien

Завод майже не постраждав, оскільки запальна суміш не вибухнула.

У Франції завод виробника дронів для України закидали коктейлями Молотова.

Як з'ясувала газета Le Parisien, йдеться про завод компанії Delair поблизу міста Тулуза на південному заході Франції. Вона вважається однією з провідних компаній у країні з виробництва безпілотників: одразу після початку війни вона стала постачальником для України.

"Першого червня на підприємство кинули кілька коктейлів Молотова", - розповіли співрозмовники Le Parisien.

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Як зазначається, на записі з камер відеоспостереження потрапило кілька осіб. Прокуратура Тулузи розпочала розслідування щодо заподіяння шкоди суспільно небезпечним способом. За даними Le Parisien, завод майже не постраждав, оскільки запальна суміш не вибухнула.

Через кілька днів поруч із заводом було затримано громадянина Білорусі, який "знімав на камеру прототип дрона". За версією прокуратури, він надіслав відео людині з Росії, а при собі у затриманого знайшли "передове обладнання".

Як повідомляє видання з посиланням на паризьку прокуратуру, йому висунули звинувачення у шпигунстві за зйомку прототипу безпілотника.

Військові заводи в Європі

Турецька оборонна компанія ARCA Baltics Operations побудує в естонському індустріальному парку "Пих'я-Ківіли" завод з виробництва 155-мм артилерійських снарядів, мінометних снарядів різних калібрів та 122-мм реактивних снарядів.

За даними державного центру оборонних інвестицій Міноборони Естонії (RKIK), вартість проєкту становить 300 мільйонів євро. Зазначається, що завод має запрацювати у 2028 році.

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