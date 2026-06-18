По всій Франції туристів дедалі частіше штрафують за прогулянки топлес

Суми штрафів сягають 150 євро, а порушників відловлює поліція.

В умовах пекельної літньої спеки в Європі дедалі більше туристів не можуть встояти перед спокусою максимально оголитися. Однак у Франції за це можна наразитися на чималий штраф.

Як пише The Independent, дедалі більше французьких курортних міст закликають туристів припинити ходити вулицями без верхнього одягу, інакше їм загрожують штрафи та інші заходи впливу.

Насамперед обмеження стосуються чоловіків, які розгулюють вулицями з оголеним торсом. Однак і жінкам у самих лише купальниках там не раді.

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Хоча у Франції немає правил, що забороняють перебувати без верхнього одягу на пляжах, влада багатьох приморських курортів вживає заходів на місцевому рівні.

Як це працює

Наприклад, курортне містечко Нарбон на південному узбережжі Франції запровадило відповідну заборону до кінця вересня. Міська влада пояснила, що таким чином вона прагне "зберегти громадський спокій, повагу до навколишнього середовища та привабливість центру міста в літній сезон".

Чиновники також додали, що "деякі види одягу, які підходять для пляжів і купальних зон, не обов'язково доречні на вулицях, площах або в історичних районах міста".

Порушникам загрожує штраф до 150 євро, а за дотриманням правил стежить поліція. За словами мера Нарбона Бертрана Малькі, такі штрафи вже отримали 15 осіб.

"Перш за все, мова не йде про заборону туристів і вже точно не про обмеження особистої свободи. Нарбон – гостинне середземноморське місто, це рішення ґрунтується просто на здоровому глузді та повазі до громадського простору. У нас є чудовий пляж, де люди, звісно, можуть одягатися як їм заманеться, але коли ви заходите до центру міста, ми вважаємо, що мінімальний рівень одягу має бути розумним", – пояснив міський голова.

Аналогічні заходи діють у приморському місті Довіль на узбережжі Кот-Флері, де спочатку за такі порушення було встановлено штраф у розмірі 17 євро, але тепер його збільшено до 150 євро. В Аркашоні та Ле-Сабль-д’Олонні на атлантичному узбережжі Франції також стягуються штрафи до 150 євро.

За що ще штрафують туристів у Європі

Як раніше повідомляв УНІАН, в Іспанії можна наразитися на штраф до 1500 євро за сушіння білизни на балконі.

Тим часом у Греції можна отримати величезний штраф за туфлі на шпильках.

При цьому в Італії туристам загрожує штраф у розмірі 2,5 тисячі євро за шльопанці на знаменитій "Дорозі кохання".

Крім того, на одному з найвідоміших пляжів італійської Сардинії більшості відпочивальників заборонили встановлювати власні пляжні парасольки.

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