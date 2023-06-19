Поліція підозрює в її вбивстві 32-річного громадянина Бангладешу.

У Греції знайшли тіло громадянки Польщі, яка зникла на острові Кос 12 червня.

Як пише видання newsit.gr, дівчина працювала в місцевому готелі. Загорнуте в простирадла і чорний мішок тіло знайшли в районі Алікес. Повідомляється, що у неї були синці і травма голови. При цьому раніше це місце вже обшукували, проте нічого не знайшли.

Головним підозрюваним у цій справі є 32-річний громадянин Бангладешу. Він був останньою людиною, з якою дівчина зустрічалася перед зникненням. На його тілі знайшли подряпини і сліди боротьби. Також під підозрою його сусід.

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Повідомляється, що на наступний день після зникнення дівчини головний підозрюваний купив квиток на літак до Італії, нікому про це не сказавши.

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Нагадаємо, що 14 червня неподалік від узбережжя Греції перекинувся і затонув катер з мігрантами, що прямував з Лівії до Італії. Місцеві ЗМІ повідомляли, що вдалося врятувати понад 100 осіб. У країні оголосили триденний загальнонаціональний траур за загиблими.

А 1 березня неподалік від грецького міста Лариса зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, на місці удару виникла сильна пожежа. Повідомлялося про щонайменше 57 загиблих в результаті аварії.

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