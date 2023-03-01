У ніч на середу, 1 березня, в Греції зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, почалася пожежа. Відомо про 17 загиблих і не менше 85 поранених.

Як пише CNN Greece, пасажирський поїзд прямував з Афін до Салонік. Неподалік від міста Лариса він зіткнувся лоб в лоб з вантажним поїздом. У момент зіткнення в поїзді перебували близько 350 пасажирів. Одна з пасажирок розповіла журналістам, що поїзд зігнувся на 90 градусів, впав з обриву і наполовину повис у повітрі.

Прес-секретар пожежної охорони Василіс Вартакоянніс заявив, що на даний момент відомо про 16 загиблих і 85 поранених. На місці зіткнення працюють рятувальники, як зазначається, в особливо складних умовах.

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Рятувальна операція в Греції

Видання iefemerida пише, що число загиблих може зрости - серед уламків все ще є люди, а деяких пасажирів могло відкинути на десятки метрів через сильне зіткнення поїздів.

Робота пожежників ускладнена через те, що вагони перетворилися на купи металу і через високу температуру.

На місце аварії постійно прибувають машини швидкої медичної допомоги, щоб перевезти постраждалих до лікарень. Також на місце вже прибувають родичі людей, які їхали в цьому поїзді.

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