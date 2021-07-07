Суворіші коронавірусні заходи впроваджують через стрімке зростання кількості хворих на COVID-19.

У Греції та іспанській Каталонії повертаються до карантинних обмежень через стрімке зростання кількості інфікованих коронавірусом.

Влада Греції заявила про посилення коронавірусних обмежень у країні. З 8 липня в барах в країні діятимуть суворіші карантинні заходи. За даними грецьких чиновників, причиною цього стало стрімке зростання числа нових випадків зараження, повідомляє Deutsche Welle.

Таку тенденцію пов'язують насамперед із нічним життям. Як кажуть в Афінах, середній вік інфікованих становить 27 років. 6 липня грецьке Міністерство охорони здоров'я повідомило про близько 1,8 тис. нових випадків COVID-19 протягом доби. Ще минулого тижня щодня реєструвалося від 600 до 700 нових випадків захворювання.

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Ще один популярний для туристів європейський регіон - Каталонія - змушений вдатися до посилення обмежень. За даними місцевої влади, ці заходи так само зачіпатимуть нічне життя. З вечора 9 липня в регіоні закриваються бари. Упродовж тижня в Каталонії зареєстровано близько 380 випадків COVID-19, тоді як трохи більше тижня тому їх було 55.

Нагадується, що українцям дозволяється в'їзд на відпочинок у Грецію в разі наявності довідки про вакцинацію або задокументованого доказу про одужання, чи негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше 72 годин.

Влада Іспанії так само оголосила вільний в'їзд для громадян третіх країн, якщо вони щеплені від коронавірусу допущеними в ЄС вакцинами.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня після переговорів з главою МЗС України Дмитром Кулебою міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що Греція планує визнати українські сертифікати вакцинації від COVID-19.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: Вікторія Токарєва