Міністерство закордонних справ веде переговори з усіма європейськими країнами, в тому числі з Грузією, Туреччиною і Мальтою.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає РБК-Україна.
Також переговори йдуть з Кіпром і Францією, розповіли агентству в Офісі віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції.
"З 11 червня 2021 року Україна та Угорщина взаємно визнають сертифікати про вакцинацію один одного, що дозволяє громадянам подорожувати з національними сертифікатами про повну вакцинацію. Угорщина - перша країна ЄС, яка визнала український сертифікат вакцинації", - розповіла прес-аташе посольства Угорщини в Києві Маріанна Берчек.
Читайте такожВ Україні запустили чат-бот з інформацією для подорожей за кордон
Скільки діє COVID-сертифікат
Сертифікат, що підтверджує завершення курсу вакцинації від коронавірусу, діє протягом 180 днів з моменту введення останньої дози препарату.
Сертифікат, що підтверджує одужання від коронавірусу, діє також 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19.
Сертифікат з підтвердженням негативного тестування на коронавірус діє 72 години починаючи від години забору матеріалів.
COVID-сертифікати в Україні
У травні МЗС України розпочало роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.
Україна готова укласти такі угоди з усіма зацікавленими країнами до того моменту, як на загальноєвропейському рівні з'явиться єдиний механізм сертифікатів вакцинації.
Першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.
З 1 липня всі 27 країн-членів Європейського Союзу можуть видавати і використовувати цифрові COVID-сертифікати для спрощення подорожей в період пандемії коронавірусу.
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.