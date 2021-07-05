Угорщина стала першою країною ЄС, яка визнала український сертифікат вакцинації.

Міністерство закордонних справ веде переговори з усіма європейськими країнами, в тому числі з Грузією, Туреччиною і Мальтою.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає РБК-Україна.

Також переговори йдуть з Кіпром і Францією, розповіли агентству в Офісі віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції.

"З 11 червня 2021 року Україна та Угорщина взаємно визнають сертифікати про вакцинацію один одного, що дозволяє громадянам подорожувати з національними сертифікатами про повну вакцинацію. Угорщина - перша країна ЄС, яка визнала український сертифікат вакцинації", - розповіла прес-аташе посольства Угорщини в Києві Маріанна Берчек.

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Скільки діє COVID-сертифікат

Сертифікат, що підтверджує завершення курсу вакцинації від коронавірусу, діє протягом 180 днів з моменту введення останньої дози препарату.

Сертифікат, що підтверджує одужання від коронавірусу, діє також 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19.

Сертифікат з підтвердженням негативного тестування на коронавірус діє 72 години починаючи від години забору матеріалів.

COVID-сертифікати в Україні

У травні МЗС України розпочало роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.

Україна готова укласти такі угоди з усіма зацікавленими країнами до того моменту, як на загальноєвропейському рівні з'явиться єдиний механізм сертифікатів вакцинації.

Першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

З 1 липня всі 27 країн-членів Європейського Союзу можуть видавати і використовувати цифрові COVID-сертифікати для спрощення подорожей в період пандемії коронавірусу.

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Автор: Денис Прядко