З початку року в Китаї були раптово звільнені вже кілька міністрів.

В Китаї керівництво стратегічних ракетних військ відсторонено і перебуває під слідством через корупцію. Про це пише авторитетна гонконгська газета South China Morning Post з посиланням на інформовані джерела.

Як стало відомо журналістам, центральні антикорупційні агентства Китаю проводять розслідування щодо нинішнього командувача ядерними силами Лі Ічао, а також його колишнього і нинішнього заступників – Чжан Чженьчжуна і Лю Гуанбіня.

Стверджується, що розслідування почалося незабаром після того, як в березні змінився міністр оборони Китаю. Жодних публічних заяв про розслідування щодо цієї трійці не надходило, але джерела стверджують, що "слідчі їх забрали".

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"Майже всі старші генерали [в ракетних військах] до підвищення мали хорошу репутацію. Вони стали аморальними після переїзду в штаб-квартиру в Пекіні, що дало їм більше шансів взаємодіяти з підприємствами, пов'язаними з обороною", — сказало одне з джерел.

Газета зазначає, що розгорнута Сі Цзіньпінем антикорупційна кампанія, що йде вже більше 10 років, значною мірою націлена на викорінення корупції саме в армії. Пекін навіть в якийсь момент публічно пишався тим, що в ході боротьби з корупцією були покарані понад 100 генералів – більше, ніж загинуло генералів в тривалій понад 20 років громадянській війні в Китаї, що закінчилася створенням сучасної КНР.

За даними Bloomberg, раніше на цьому тижні військові Китаю почали розслідування справ про корупцію, пов'язаних із закупівлями апаратного забезпечення, що відбулися більше п'яти років тому.

Крім того, У Гохуа, колишній заступник командувача ракетними військами, помер 4 липня від невстановленої хвороби, повідомило в четвер шанхайське видання The Paper. Пізніше ця стаття була видалена після того, як вона викликала бурхливе обговорення в китайських соціальних мережах з приводу можливих правопорушень.

Таємничі відставки в керівництві Китаю

Раніше в цьому місяці з публічного поля зник нещодавно призначений міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган, який за півроку на посаді встиг помітно поліпшити сильно зіпсовані відносини з США. Спочатку китайська влада заявляла, що міністр просто захворів, але пізніше стало відомо, що його відправили у відставку без пояснення причин.

Ці відставки відбуваються на тлі посилення чуток про те, що Китай, ймовірно, готується до масштабної війни. Аналітики вже називають конкретні ознаки, які вказують на таку підготовку.

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