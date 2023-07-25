На місце Цинь Гана призначили колишнього главу МЗС КНР Ван Ї, який прагнув поглиблення відносин країни з РФ.

Главу МЗС КНР Цинь Гана після новин про його тривале зникнення у зв'язку із хворобою офіційно звільнили. Про відсутність чиновника на важливих дипломатичних зустрічах почали повідомляти від 11 липня після перемовин з представником Росії в Пекіні. Востаннє ЗМІ бачили його на публіці 25 червня.

Тепер його місце зайняв попередник - завідувач канцелярією комісії ЦК КПК із закордонних справ Ван Ї. Раніше він вже обіймав відповідну міністерську посаду (від 2013 року до 30 грудня 2022 року) та запам'ятався заявою про намір поглиблювати відносини з Росією. Про ротації в МЗС КНР повідомляє Sky News.

Видання уточнює, що ЗМІ Китаю не повідомляли конкретної причини звільнення Цинь Гана з посади. Також офіційний коментар не надали в МЗС КНР, хоча статус Циня мали б уточнити відповідно до кадрової практики правлячої Комуністичної партії КНР.

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"Його змінив на посаді Ван Ї на тлі зовнішньої реакції світу проти все більш агресивної зовнішньої політики Китаю. Цинь був головним послідовником цього курсу", - зазначає Sky News.

Кандидатуру Ван Ї офіційно схвалили на засіданні постійного комітету Всекитайських зборів народних представників КНР, який зазвичай збирається наприкінці місяця.

Зміни у китайській дипломатії відбулося після того, як Вашингтон відправив держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших високопосадовців на зустріч з представниками МЗС КНР у Пекіні. Візит стався на тлі "кризи" у відносинах, яка серйозно загострилася у лютому 2023 року (тоді Пентагон збив китайський аеростат-розвідник біля узбережжя штатів Південна та Північна Кароліна).

Ван Ї заявив, що Пекін прагне поглиблювати зв'язки з Росією

Нагадаємо, чинний глава МЗС Китаю Ван Ї запам'ятався заявою про намір працювати над поглибленням відносин з РФ 25 грудня 2022 року. Незадовго після цього його звільнили. 30 грудня того ж року його місце зайняв Цинь Ган, який пробув на посаді трохи більше пів року.

Тоді Ван Ї заявляв, що для КНР важливо підтримувати стратегічну довіру з Росією. Також, війну в Україні він називав "кризою", в якій уряд Китаю прагне дотримуватися принципів об'єктивності та неупередженості, не встаючи ні на чий бік.

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