Яніса Адамсонса підозрюють у більш ніж 40 епізодах шпигунства.

У Латвії суд заарештував підозрюваного в шпигунстві на користь Росії депутата Яніса Адамсонса.

Рішення суду можна оскаржити протягом семи днів у Ризькому окружному суді, повідомляє Delfi.

Засідання суду тривало близько двох годин. Адамсонс був конвойований в залі суду і покинув його в супроводі трьох співробітників служби держбезпеки.

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Від коментарів депутат Сейму Латвії відмовився.

Раніше в Службі державної безпеки повідомили, що підозрює Адамсонса в більш ніж 40 епізодах шпигунства, а латвійське телебачення повідомило, що він підозрюється в передачі інформації Росії протягом останніх чотирьох років.

Адамсонс є членом комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, але не має виданого Бюро по захисту Сатверсме допуску до інформації, що містить державну таємницю.

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Автор: Олександр Топчій