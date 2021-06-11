У Латвії суд заарештував підозрюваного в шпигунстві на користь Росії депутата Яніса Адамсонса.
Рішення суду можна оскаржити протягом семи днів у Ризькому окружному суді, повідомляє Delfi.
Засідання суду тривало близько двох годин. Адамсонс був конвойований в залі суду і покинув його в супроводі трьох співробітників служби держбезпеки.
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Від коментарів депутат Сейму Латвії відмовився.
Раніше в Службі державної безпеки повідомили, що підозрює Адамсонса в більш ніж 40 епізодах шпигунства, а латвійське телебачення повідомило, що він підозрюється в передачі інформації Росії протягом останніх чотирьох років.
Адамсонс є членом комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, але не має виданого Бюро по захисту Сатверсме допуску до інформації, що містить державну таємницю.
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