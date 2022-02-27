Українські атомні підприємства працюють у звичайному режимі

У МАГАТЕ закликали Російську Федерацію та Україну утримуватися від дій, які можуть піддати загрозі безпеку ядерних об'єктів. В організації зазначили, що ядерні матеріали в Україні знаходяться під контролем.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Безпека і безпека ядерних об'єктів і матеріалів в Україні ні за яких обставин не повинні піддаватися загрозам", - йдеться в повідомленні.

За його словами, українські атомні підприємства "працюють у звичайному режимі і їх ядерні матеріали залишаються під контролем".

"Дуже важливо, щоб ця ситуація зберігалася, а персонал підприємств як і раніше міг виконувати свою життєво важливу роботу без надмірного тиску або стресу",- підсумував Гроссі.

При цьому він закликав не вживати ніяких дій, які можуть поставити під загрозу безпеку ядерних підприємств.