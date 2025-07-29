Впливова сестра лідера КНДР заявила, що особисті стосунки між її братом та президентом США "непогані".

Північна Корея заявила, що Сполучені Штати Америки повинні визнати реальність, що змінилася - ніякі майбутні переговори не призведуть до відмови КНДР від ядерної програми. Як пише Reuters, про це повідомило державне агентство KCNA.

Зазначається, що відповідну заяву зробила Кім Йо Чжон - заступник директора відділу пропаганди та агітації Центрального комітету Трудової партії Кореї, молодша сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Виступаючи від імені свого брата, вона визнала, що особисті стосунки між главою КНДР та президентом США Дональдом Трампом є "непоганими".

Однак, за її словами, якщо Вашингтон розраховує використовувати ці відносини як інструмент для ліквідації північнокорейського ядерного арсеналу, то така спроба стане лише предметом глузувань.

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"Якщо США не визнають реальність, що змінилася, і наполягатимуть на підходах минулого, що провалилися, то зустрічі КНДР і США так і залишаться лише "надією" з американського боку", - заявила Кім Йо Чжон.

За її словами, з моменту першої каденції Трампа на посту президента США можливості КНДР як ядерної держави та геополітична ситуація кардинально змінилися.

"Будь-які спроби заперечувати статус КНДР як ядерної держави будуть повністю відкинуті", - наголосила впливова родичка лідера КНДР.

В іншому повідомленні KCNA, підкреслюючи зв'язки, що зміцнюються між Північною Кореєю і Росією, йдеться про відновлення першого за десятиліття прямого пасажирського рейсу між Пхеньяном і Москвою, який прибув до столиці КНДР у понеділок. KCNA підтвердила, що рейс відновлено "на тлі все більш активних та багатосторонніх контактів між Північною Кореєю та Росією".

Видання нагадало, що Північна Корея надає РФ допомогу для війни проти України, а Москва в обмін на підтримку передала Пхеньяну певні технології.

Водночас, як зазначає видання, представник Білого дому зазначив, що Трамп, як і раніше, прихильний до мети, яку ставив перед собою під час трьох самітів з Кімом. Представник адміністрації заявив:

"Президент зберігає ті самі цілі і залишається відкритим до діалогу з лідером Кімом, щоб досягти повної денуклеаризації Корейського півострова".

Агентство наголошує, що під час першої зустрічі в Сінгапурі у 2018 році Трамп та Кім підписали угоду про наміри щодо звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Однак їхній наступний саміт у Ханої у 2019 році провалився через розбіжності щодо зняття міжнародних санкцій проти Пхеньяну. Трамп неодноразово заявляв, що в нього "відмінні відносини" з головою КНДР, а в Білому домі зазначали, що він відкритий до спілкування з північнокорейським лідером.

Відносини США та КНДР

Нагадаємо, представник Білого дому заявив: президент США Дональд Трамп є відкритим до співпраці з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, аби досягнути "повної денуклеаризації" - зменшення або ліквідація ядерної зброї КНДР. В адміністрації заявили, що Трамп під час свого першого терміну у президентському кріслі провів "три історичні саміти" з лідером Північної Кореї, які "стабілізували ситуацію" на Корейському півострові та дозволили досягти "першої в історії" угоди на рівні лідерів про денуклеаризацію.

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