Такий військовий контингент можуть розмістити на захід від Дніпра.

У рамках врегулювання російсько-української війни обговорюється відправка іноземних військових в Україну.

Таку заяву зробив спецпосланець США по Україні Кіт Келлог. Як він зазначив в етері Fox Business, це військовий контингент з Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі.

"Йдеться про сили стійкості, які називають E3, але тепер це E4, оскільки до Великої Британії, Франції та Німеччини приєдналася Польща. Ці сили розміщуються на захід від річки Дніпро, поза зоною досяжності конфлікту. На сході передбачається миротворчий контингент за участю третьої сторони для моніторингу припинення вогню", – наголосив спецпосланець Трампа.

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Так само на переговорах обговорюється питання НАТО. Келлог прямо зазначив, що членства України в Альянсі може не бути у найближчій перспективі.

"Можливо, колись у майбутньому, але не зараз", – додав він.

Важливими питанням також залишається майбутнє окупованої Запорізької АЕС та повернення незаконно вивезених з окупованих територій дітей.

"Очевидно, що перемовини не будуть ідеальними. Будуть певні поступки і компроміси, ми це розуміємо. Але важливо зупинити вбивства, і це те, що хоче зробити президент Трамп. Він неодноразово про це говорив. Це найбільша війна в Європі з часів Другої світової. Понад 1,2 мільйона військових України та РФ – це втрати: пораненими і вбитими. Це величезна кількість", – резюмував він.

Відправка іноземних військ в Україну

Питання відправки миротворців в Україну обговорюється вже не перший місяць. Про готовність піти на цей крок після досягнення мирної угоди говорили у Франції, Британії та інших країнах.

Днями новопризначений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи це питання, заявив що питання відправки німецьких військових в Україну зараз навіть не стоїть на порядку денному. Він акцентував, що зараз ще далеко до припинення вогню і ще далі – до мирної угоди.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в разі відправки миротворців після мирної угоди іноземні війська не будуть перебувати на лінії фронту. Ці сили можуть бути розгорнуті у тих регіонах України, де існує мінімальний рівень загрози.

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