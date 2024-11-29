Рішення має бути ухвалене у понеділок.

Конституційний суд Румунії відклав ухвалення рішення щодо визнання результатів виборів президента країни. Про це повідомляє G4Media.ro.

Зазначається, що рішення буде оголошено у понеділок, 2 грудня о 17:00.

Видання нагадує, що напередодні Суд доручив перерахувати всі бюлетені першого туру президентських виборів. Згодом у ЦВК Румунії повідомили, що повторні вибори можуть відбутися 15 грудня, а другий тур - 29 грудня.

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Як відомо, кандидат від консерваторів Крістіан Терхес звернувся до суду з проханням анулювати результати голосування. При цьому в уряді заявили, що мають докази втручання у кампанію з боку ворожих суб'єктів.

Вибори президента Румунії - останні новини

Як відомо, перший тур президентських виборів у Румунії може бути проведений повторно. При цьому за результатами, оголошеними ЦВК країни, переможцем першого туру став 62-річний праворадикал Келін Георгеску, який підтримує режим російського диктатора Володимира Путіна і стверджує, що за війною в Україні стоїть "імперіалістичний" військово-промисловий комплекс.

У свою чергу прозахідні кандидати, Єлена Ласконі та Марчел Чолаку набрали близько 19 відсотків голосів виборців, втім, до другого туру потрапила саме Ласконі.

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