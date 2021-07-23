Попередньо причиною вибуху назвали газ, але обставини інциденту розслідують.

Щонайменше один загинув та 10 травмованих внаслідок вибуху на найбільшому ринку в секторі Гази.

Про це пише Синьхуа.

Внаслідок вибуху був зруйнований ринок, постраждали кілька будинків у густозаселеному районі, кажуть в організації радикалів ХАМАС.

Силами цивільної оборони вдалося загасити пожежу, котра виникла унаслідок вибуху, та евакуювати потерпілих.

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Зараз проходить мусульманське свято Ід аль-Адха, через що усі магазини на ринку були зачинені.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривали з 10 по 20 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Угруповання ХАМАС озвучило умови, на яких може бути досягнуто перемир'я з армією Ізраїлю.

Генсек ООН назвав єдиний вихід з палестино-ізраїльської кризи.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду, прем'єр-міністру, Міністерству закордонних справ та спеціальним службам організувати повернення українців на батьківщину з сектора Гази.

20 травня Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення обстрілів.

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Автор: Яна Ставська