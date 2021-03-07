Ініціатива заборонити в країні одяг, повністю приховує обличчя, породила дискусію про боротьбу з політичним ісламом і стала основною для проведення референдуму.

У Швейцарії сьогодні, 7 березня, проходить референдум щодо внесення поправок до Конституції, які дозволяють ввести заборону на носіння одягу, що приховує обличчя.

Йдеться як про одяг мусульманських жінок - нікаб та паранджу, так і про балаклави, які носять, наприклад, футбольні фанати, повідомляє Deutsche Welle.

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Уряд і парламент країни, різні жіночі організації, вчені-ісламознавці, представники церков у Швейцарії дискутують щодо пропозиції заборонити носіння нікаба та інших видів одягу, що закривають обличчя, і утиску жінок-мусульманок. Те, що в законі йдеться також про заборону на маскування осіб під час демонстрацій або футбольних матчів, є другорядним.

Деякі політики вважають, що заборона на носіння нікаба є логічним кроком, продовженням боротьби з радикальним політичним ісламом. За їх словами, ініціатива про внесення поправок до Конституції, що дозволяють ввести подібну заборону, за яку голосують швейцарці на референдумі, спрямована на те, щоб надати жінкам свободу.

Разом з тим уряд Швейцарії та більшість депутатів парламенту в Берні бачать цю ситуацію інакше. Вони рекомендують голосувати проти заборони, оскільки вважають, що заборона на носіння одягу, що приховує обличчя, не надає захист від екстремізму і тероризму. Для цих цілей в країні є більш ефективні інструменти.

Заборона на одяг, що приховує обличчя

З жовтня 2017 року Австрії діє заборона на носіння в громадських місцях одягу, що приховує обличчя.

31 травня 2018 року в Данії заборонили носити паранджу.

16 травня 2019 року Австрія заборонила хіджаби в початкових школах.

1 серпня 2019 року в Нідерландах було введено заборону на носіння елементів одягу, що закривають обличчя.

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Автор: Тамара Отовська