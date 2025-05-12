ЄС погодився, що він відкритий для участі Великої Британії у спільній політиці безпеки та оборони.

Британські солдати можуть битися пліч-о-пліч зі своїми європейськими колегами перед обличчям російської агресії в рамках знаменної угоди. Про це пише The Times із посиланням на документи.

Велика Британія і ЄС представлять пакт про оборону і безпеку наступного тижня в рамках широкомасштабної угоди, яка приведе Велику Британію до найтіснішого союзу з ЄС з моменту Brexit.

У пакті про безпеку йдеться про те, що ЄС і Велика Британія зіткнулися з "вирішальним моментом" і "найбільшою загрозою за покоління" через вторгнення Росії в Україну і кампанію шпигунства та саботажу на Заході.

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У ньому наголошується, що "серйозність" проблеми вимагає "унікальної та амбітної" нової угоди з безпеки.

Євросоюз погодився, що він відкритий для участі Великої Британії в загальній політиці безпеки та оборони ЄС. Буде узгоджено право направляти європейські війська, відряджені з держав-членів, у миротворчі місії та колективну самооборону європейських держав.

Договір також зобов'язує обидві сторони "зміцнювати співробітництво для підвищення військової мобільності", щоб забезпечити швидке і безперебійне переміщення військового персоналу і матеріальних засобів по всій Європі.

Великій Британії буде дозволено брати участь у будь-яких навчаннях ЄС з управління кризами в рамках спільної оборонної політики.

Зазначається, що зміни забезпечують формальне схвалення набагато тіснішого повсякденного військового співробітництва поряд з наявними операціями НАТО. Також забезпечується механізм спільної роботи, якщо США відмовляться дозволити дії під егідою НАТО.

Угода зобов'язує обидві сторони проводити піврічні "стратегічні консультації" в "галузях спільних інтересів", таких як Росія, Західні Балкани і Східна Азія. У них братимуть участь міністр закордонних справ Девід Леммі і верховний представник ЄС Кая Каллас.

Договір встановлює механізм, за допомогою якого Брюссель може запрошувати Велику Британію до участі у внутрішніх засіданнях ЄС, включно з Європейською радою.

"Однак, як і очікувалося, угода не дає британським оборонним фірмам автоматичного права брати участь у новому фонді переозброєння ЄС у розмірі 150 мільярдів євро. Натомість доступ залежатиме від окремих переговорів та умов, включно з фінансовим внеском Великої Британії", - зазначається у статті.

У преамбулі до пакту обидві сторони визнають зміни, спричинені президентством президента Трампа, та їхній вплив на європейську безпеку. У ньому йдеться:

"Велика Британія та ЄС поділяють відповідальність за безпеку Європи. Безпека і процвітання Великої Британії та ЄС також тісно взаємопов'язані та взаємозалежні. Серйозність проблем, з якими ми стикаємося, вимагає унікальних і амбітних відносин у сфері безпеки та оборони між Великою Британією та ЄС. У цьому контексті ЄС і Велика Британія вирішили створити і реалізувати індивідуальне, взаємовигідне партнерство в галузі безпеки і оборони, яке визначатиме їхню спільну співпрацю з усього спектру безпеки і оборони".

Важливо, що пакт стане центральним елементом саміту в Лондоні цього місяця, який відкриє Великій Британії можливість відновити продаж харчових продуктів і сільськогосподарської продукції в ЄС без митних перевірок. Він також зобов'яже обидві сторони працювати разом, щоб узгодити окрему угоду з таких питань, як схема мобільності молоді та співпраця на енергетичному ринку.

Можливість нападу РФ на Європу

Через два-п'ять років президент Росії Володимир Путін може бути готовий до того, щоб кинути виклик НАТО, захопивши невеликий шматок території. Зважиться він на це, якщо відчує слабкість. Про це йшлося у статті журналу The Economist.

Журналісти зазначили, що Росія рішуче виступає проти Заходу. Це має турбувати всю Європу. Однак багато європейців самовдоволені щодо загрози, яку становить РФ, і вони не розуміють, як її стримати.

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