США скоро доведеться вибирати між фінансуванням своєї оборони і допомогою Україні.

У Сполучених Штатів залишився приблизно 1 мільярд доларів на власну безпеку, так що можливо США скоро доведеться вибирати між фінансуванням своєї оборони і допомогою союзникам. Про це заявила глава адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг в інтерв'ю CBS.

"З точки зору бюджету у нас залишилося близько мільярда доларів на поповнення наших власних запасів. Тож це зводиться до політичного рішення. Чи ризикуємо ми власною готовністю США, оскільки світ став складнішим? Або Конгрес гарантує, що ми зможемо захистити нашу власну національну безпеку, одночасно підтримуючи наших союзників, таких як Україна? Це не повинно бути або-або, Конгрес повинен зробити те, що він робив кілька разів - фінансувати нашу власну національну безпеку і переконатися, що ми готові підтримати наших союзників", - заявила Янг.

Крім того, вона підкреслила, що більша частина грошей для допомоги Україні залишиться в США, оскільки ці кошти отримає американська оборонно-промислова база на виробництво більшої кількості обладнання, зброї, боєприпасів, що в свою чергу означає збільшення робочих місць в Америці.

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Крім того, вона зазначила, що ненадання допомоги Україні також впливає на національну безпеку США.

"Що станеться, якщо Путін пройде маршем по Україні, що буде далі? Країни НАТО, наші сини і дочки ризикують стати частиною більш масштабного конфлікту. І не тільки Путін, інші диктатори спостерігають за тим, що робить Конгрес", - підкреслила Янг.

США та допомога Україні

У США вже кілька тижнів не можуть схвалити запит президента США Джо Байдена на додаткове фінансування в розмірі 106 млрд доларів, з яких 61 млрд доларів – повинні були б направити саме на підтримку України.

Зокрема, в ніч на 7 грудня (за Києвом) Сенат США не зміг набрати необхідну кількість голосів для просування розгляду цього законопроекту.

Раніше в Білому домі терміново звернулися до Конгресу про допомогу Україні. Директор Офісу менеджменту і бюджету США Шаланда Янг направила Конгресу терміновий лист, в якому зазначила, що ресурси для військової підтримки України в США повністю закінчаться до кінця календарного року.

Як повідомляли ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на поступки в питанні посилення безпеки кордонів, щоб забезпечити схвалення законопроекту, де йдеться зокрема про надання нової допомоги для України і Ізраїлю.

Відзначається, що Палата представників США, очолювана республіканцями, планує завершити роботу до 14 грудня, тому на прийняття законопроекту про допомогу Україні залишається мало часу. Схожі часові рамки має і Сенат, який очолює Демократична партія.

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