Поруч з нею знаходилося тіло 34-річного чоловіка Кевіна Олександра Аккорто.

У США знайшли мертвою Instagram-блогерку Джен Ганьє, відому під псевдонімом Mercedes Morr.

Про це повідомляє ABC13.

У неділю, 29 серпня, тіло 33-річної Ганьє виявили в її власному будинку в Річмонді, штат Техас. Поруч з нею також знаходилося тіло 34-річного чоловіка Кевіна Олександра Аккорто.

На думку поліцейських, Аккорто міг спочатку вбити блогерку, а потім вчинити самогубство. Також вони не вважають, що Ганьє і Аккорто перебували у відносинах.

Загибла мала 2,6 мільйона підписників в Instagram. Останній пост дівчини був опублікований 17 серпня.

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Автор: Денис Прядко