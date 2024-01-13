Китай називає Лай Чінте "порушником спокою" і "сепаратистом".

Перемогу на виборах президента Тайваню, які відбулися в суботу, 13 січня, отримав кандидат від правлячої партії Лай Чінте з результатом 40,2% голосів. Як пише Bloomberg, він виступає за окрему ідентичність Тайваню та відкидає територіальні претензії Китаю.

Нинішній віце-президент також пообіцяв зберегти мир у Тайванській протоці, що є джерелом військової напруженості для двох найбільших економік світу, пообіцявши йти пліч-о-пліч з іншими великими демократіями - натяк на зв'язки його партії з Вашингтоном.

Уряд президента Сі Цзіньпіна в Пекіні напередодні виборів назвав Лая, який вважає свій острів де-факто незалежною державою, "порушником спокою" і "сепаратистом".

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Речник китайського офісу у справах Тайваню Чень Біньхуа заявив, що результати виборів не "відображають основну громадську думку на острові" а уряд у Пекіні у своїх перших коментарях після виборів уникав згадки про переможця.

"Це також не може зупинити загальну тенденцію до возз'єднання батьківщини, яке неминуче відбудеться", - додав Чень Біньхуа, повторюючи коментарі глави КНДР Сі Цзіньпіна під час його новорічного звернення.

За словами високопоставленого представника адміністрації США, після виборів Джо Байден відправить на острів двопартійну делегацію колишніх високопосадовців. Пекін виступає проти того, щоб країни мали офіційні контакти з урядом у Тайбеї.

Рішення тайванських виборців підтримати Лая, незважаючи на втому від його партії, підкреслило, що їхнє бажання тримати Китай на відстані переважило зростаюче розчарування через внутрішні проблеми, такі як високі ціни на нерухомість і повільніше, ніж очікувалося, зростання заробітної плати, пише видання.

Плани Китаю на Тайвань

Як писав УНІАН, Пекін неодноразово досить прозоро натякав на готовність поглинути Тайвань – якщо доведеться, то силою. За даними ЗМІ, під час особистої зустрічі з Байденом у листопаді Сі Цзіньпін прямо зізнався, що поновлення китайського контролю над острівною державою є неминучим.

У новорічному зверненні до народу Сі також заявив, що "воззʼєднання" Китаю з Тайванем неминуче. Він підкреслив, що "у цьому полягає головний національний інтерес" і послався на бажання народу, причому по обидва боки тайваньської протоки.

За даними Bloomberg, можливий військовий конфлікт через Тайвань буде коштувати світові величезних втрат - видання визначило ціну конфлікту приблизно в 10 трильйонів доларів, що відповідає приблизно 10% світового ВВП.

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